Российские военнослужащие поразили складской комплекс компании «Харьковэлектро» в поселке Васищево Харьковской области.
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