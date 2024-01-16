Лоза высказался о бойкоте певца SHAMAN российскими звездами

Российский музыкант Юрий Лоза побеседовал с изданием «Вечерняя Москва» и рассказал о своем отношении к бойкоту, который некоторые звезды российской сцены якобы объявили патриотическому певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN.
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