Лоза высказался о бойкоте певца SHAMAN российскими звездами

Российский музыкант Юрий Лоза побеседовал с изданием «Вечерняя Москва» и рассказал о своем отношении к бойкоту, который некоторые звезды российской сцены якобы объявили патриотическому певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN.