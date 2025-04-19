Анонсирован тактический экшен Аirborne Ranger: Fightout, который предлагает роль круто...

Анонсирован тактический экшен Аirborne Ranger: Fightout, который предлагает роль крутого рейнджера-десантникаИздатель MicroProse Software анонсирует Airborne Ranger: FightOut – игру которую разрабатывает BlowPunch Gameworks, для ПК, и она должна стать преемником классического экшена 1987 года, но при этом включая в себя современные элементы игрового процесса.