Анонсирован тактический экшен Аirborne Ranger: Fightout, который предлагает роль круто...

Анонсирован тактический экшен Аirborne Ranger: Fightout, который предлагает роль крутого рейнджера-десантникаИздатель MicroProse Software анонсирует Airborne Ranger: FightOut – игру которую разрабатывает BlowPunch Gameworks, для ПК, и она должна стать преемником классического экшена 1987 года, но при этом включая в себя современные элементы игрового процесса.
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