Окружить и уничтожить: на штурм Авдеевки брошены 15 российских полков

Бои под Авдеевкой позволят решительно сдвинуть чашу весов в пользу российских сил. Российские подразделения пытаются продвинуться вперед, но ВСУ все еще сопротивляются — исключительно за счет наличия построенных почти за 9 лет систем обороны, а не численного перевеса или успешной тактики.