Окружить и уничтожить: на штурм Авдеевки брошены 15 российских полков

Бои под Авдеевкой позволят решительно сдвинуть чашу весов в пользу российских сил. Российские подразделения пытаются продвинуться вперед, но ВСУ все еще сопротивляются — исключительно за счет наличия построенных почти за 9 лет систем обороны, а не численного перевеса или успешной тактики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии