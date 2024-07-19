Онлайн-смотрение сериалов выросло на 45% год к году

Россияне стали чаще смотреть фильмы и сериалы на онлайн-платформах. В частности, трафик вырос на 45% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Start и «МегаФона», поступившем в AdIndex.
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