AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Онлайн-смотрение сериалов выросло на 45% год к году

Онлайн-смотрение сериалов выросло на 45% год к году

Россияне стали чаще смотреть фильмы и сериалы на онлайн-платформах. В частности, трафик вырос на 45% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Start и «МегаФона», поступившем в AdIndex.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх