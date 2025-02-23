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Президентский фонд культурных инициатив запустил новый проект к 80-летию Победы

Президентский фонд культурных инициатив запустил новый проект к 80-летию Победы

Президентский фонд культурных инициатив запускает проект "Культурный фронт. Приближая Победу", приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества, сообщает в пресс-служба организации.

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