Больше, чем актёр: за что мы полюбили Патрика Суэйзи

Патрик очень хорош в фильме &quot;Привидение&quot;...Смотрел этот удивительный фильм раз 8 !! Почему-то другие фильмы не хотелось смотреть повторно...Загадка : почему ?

thb68

все помнят только знаковые фильмы с Патриком. Почему не вспоминают такие фильмы как "Дом у дороги", "Чёрный пёс", «Город призраков»