Когда Патрик Суэйзи появился на свет 18 августа 1952 года в Хьюстоне, жизнь, казалось, уже готовила ему сцену.
Больше, чем актёр: за что мы полюбили Патрика Суэйзи
Комментарии
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Ингерман Ланская
Владимир Акулов
Патрик очень хорош в фильме &quot;Привидение&quot;...Смотрел этот удивительный фильм раз 8 !! Почему-то другие фильмы не хотелось смотреть повторно...Загадка : почему ?
добротный американский фильм.
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4 н.
thb68
все помнят только знаковые фильмы с Патриком. Почему не вспоминают такие фильмы как "Дом у дороги", "Чёрный пёс", «Город призраков»
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2 д.
ВА
Владимир Акулов
thb68
все помнят только знаковые фильмы с Патриком. Почему не вспоминают такие фильмы как &quot;Дом у дороги&quot;, &quot;Чёрный пёс&quot;, «Город призраков»
А еще Патрик хорош в фильме "Грязные танцы".
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2 д.
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