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На руинах Страны Советов

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Больше, чем актёр: за что мы полюбили Патрика Суэйзи

Больше, чем актёр: за что мы полюбили Патрика Суэйзи

  Когда Патрик Суэйзи появился на свет 18 августа 1952 года в Хьюстоне, жизнь, казалось, уже готовила ему сцену.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Владимир Акулов
Патрик  очень  хорош  в  фильме  &amp;quot;Привидение&amp;quot;...Смотрел  этот  удивительный  фильм  раз  8 !! Почему-то  другие  фильмы  не  хотелось  смотреть  повторно...Загадка  :  почему  ?
добротный американский фильм.
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4 н.
thb68
все помнят только знаковые фильмы с Патриком. Почему не вспоминают такие фильмы как &quot;Дом у дороги&quot;, &quot;Чёрный пёс&quot;, «Город призраков»
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2 д.
ВА
Владимир Акулов
thb68
все помнят только знаковые фильмы с Патриком. Почему не вспоминают такие фильмы как &amp;quot;Дом у дороги&amp;quot;, &amp;quot;Чёрный пёс&amp;quot;, «Город призраков»
А  еще  Патрик  хорош    в  фильме  &quot;Грязные  танцы&quot;.
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2 д.