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В Совфеде назвали «дикостью» слова Зеленского о параде Победы в Москве

Сенатор Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева сказала РИА Новости, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы в Москве являются дикостью […] The post В Совфеде назвали «дикостью» слова Зеленского о параде Победы в Москве first appeared on LentaMsk.

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