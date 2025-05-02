Сенатор Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева сказала РИА Новости, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы в Москве являются дикостью […] The post В Совфеде назвали «дикостью» слова Зеленского о параде Победы в Москве first appeared on LentaMsk.
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