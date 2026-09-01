Владимир Зеленский в итоге получил для собственной страны именно то, чего пытался добиться для России, заявил ирландский журналист Чей Боуз после новых ударов по украинской логистической инфраструктуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шихман* рассказал...
- NN 100 тысяч домов п...
- Н Мать Соседова рас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым