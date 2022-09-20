Дочь Тутберидзе опровергла сообщение о выступлении на турнире в США

Фигурное катание , 20 сен, 09:15 0 Дочь Тутберидзе опровергла данные о выступлении на турнире в США вместо прокатов сборной России Так Дэвис отреагировала на сообщение автора подкаста The Skating Lesson Дэвида Лиса о том, что пара является членом Ассоциации фигурного катания США и планирует выступить на турнире Challenge Cup для попадания на чемпионат США.
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