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Дочь Тутберидзе опровергла сообщение о выступлении на турнире в США

Дочь Тутберидзе опровергла сообщение о выступлении на турнире в США

Фигурное катание , 20 сен, 09:15  0  Дочь Тутберидзе опровергла данные о выступлении на турнире в США вместо прокатов сборной России Так Дэвис отреагировала на сообщение автора подкаста The Skating Lesson Дэвида Лиса о том, что пара является членом Ассоциации фигурного катания США и планирует выступить на турнире Challenge Cup для попадания на чемпионат США.

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