Дочь Тутберидзе опровергла сообщение о выступлении на турнире в США

Фигурное катание , 20 сен, 09:15 0 Дочь Тутберидзе опровергла данные о выступлении на турнире в США вместо прокатов сборной России Так Дэвис отреагировала на сообщение автора подкаста The Skating Lesson Дэвида Лиса о том, что пара является членом Ассоциации фигурного катания США и планирует выступить на турнире Challenge Cup для попадания на чемпионат США.