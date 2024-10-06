С 1 октября заплатят все: в квитанциях ЖКХ появилась новая строка Ольга ВайленкоС начала октября 2024 года, а в некоторых регионах и раньше, владельцы квартир в многоэтажных домах столкнулись с новыми изменениями в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии