Трансляция третьего дня предсезонных тестов Формулы 1 в Бахрейне

Трансляция третьего дня предсезонных тестов Формулы 1 в БахрейнеGetty Images / Red Bull Content PoolВ пятницу, 28 февраля, на Международном автодроме Бахрейне проходит третий и заключительный день предсезонных тестов Формулы 1.
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