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Газета.ру

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Экс-премьер Венгрии Орбан счел знаменательной для Европы и Германии победу АдГ

Экс-премьер Венгрии Орбан счел знаменательной для Европы и Германии победу АдГ

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х поздравил партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) с победой на выборах в Саксонии-Анхальт, назвав результат «знаменательным».

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