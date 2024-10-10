Где сейчас муж Авдюхиной и нашли ли деньги клиентов барнаульского "Жилфонда"?

По версии следствия, в декабре 2022 года Авдюхина забрала деньги клиентов "Жилфонда" и вместе с мужем и ребенком уехала в Аргентину В октябре 2024 года в Барнауле стартовал процесс по делу экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в хищении около 150 млн рублей у клиентов компании.