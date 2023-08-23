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«Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит». Не из-за Клаудиньо и Вендела, форварда считают ключевым игроком, и окно в Бразилии на вход уже закрыто

«Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит». Не из-за Клаудиньо и Вендела, форварда считают ключевым игроком, и окно в Бразилии на вход уже закрыто

Ранее сообщалось, что «Зенит» вступил в переговоры с агентами Педро Абреу и предложит «Фламенго» 25 миллионов евро за 26-летнего нападающего сборной Бразилии.

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