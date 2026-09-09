Приборы, которые кажутся полезными, а потом пылятся в шкафу

Против бытовой техники, разрекламированной блогерами, сложно устоять, особенно когда она касается кухни.
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в своё время обжёгся на соковыжималке и электрошашлычнице больше ошибок не делаю !