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Как работают крупнейшие карьерные экскаваторы

Как работают крупнейшие карьерные экскаваторы

Карьерные электрические экскаваторы мало похожи на привычную строительную технику. Эти гиганты получают питание по высоковольтному кабелю и оснащаются мощными электродвигателями, чтобы справляться с огромными объёмами горной породы.

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