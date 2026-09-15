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Царьград

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Джек Дрейпер пропустит 2026 год из-за травмы, вернется в 2027

Джек Дрейпер пропустит 2026 год из-за травмы, вернется в 2027

Американский теннисист Джек Дрейпер сообщил, что пропустит остаток сезона 2026 года из-за травмы и вернется на корт в начале 2027 года.

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