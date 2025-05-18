Кандидата в президенты Симиона вывели с избирательного участка в Румынии

Полицейские вывели кандидата в президенты Румынии и лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона, а также фаворита отмененных в прошлом году выборов Кэлина Джорджеску с избирательного участка в Могошоая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии