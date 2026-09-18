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Фәрит Хәнифов Алабугада тавыш бирде

Фәрит Хәнифов Алабугада тавыш бирде

Татарстан Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәнифов иртән Алабугадагы сайлау участогында Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде.

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