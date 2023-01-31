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«Индиана» не станет обменивать Майлза Тернера после продления контракта

«Индиана» в понедельник объявила о продлении контракта с центровым Майлзом Тернером. По словам главного тренера «Пэйсерс» Рика Карлайла, клуб изменил планы и собирается оставить Тернера в составе.

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