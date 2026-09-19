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Орловские новости

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ИНВИТРО ведет работу по пополнению Федерального регистра доноров костного мозга

ИНВИТРО ведет работу по пополнению Федерального регистра доноров костного мозга

В России насчитывается более 545 тыс. потенциальных доноров костного мозга при минимально необходимом пороге в 1 млн человек.

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