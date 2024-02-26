На встречу никто не пришел: Поляки поставили Зеленского и Шмыгаля в нелепое положение

Жизнь – суровая штука. Как больно бывает, наверное, когда в наркотическом угаре и с гипертрофированным чувством собственного величия из-за него, ты повелеваешь миром, а в реальности от тебя требуют взять веник и совок и убрать за собой – наверное, после сегодняшнего дня может поведать всем президент Украины Зеленский.