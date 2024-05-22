Ревнивый курянин ударил ножом сожительницу

60-летний житель Железногорска приревновал свою сожительницу и во время ссоры ударил ее ножом. Теперь ревнивцу грозит до 2 лет лишения свободы60-летний житель Железногорска приревновал свою сожительницу и во время ссоры ударил ее ножом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)