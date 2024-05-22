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Курские новости

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Ревнивый курянин ударил ножом сожительницу

Ревнивый курянин ударил ножом сожительницу

60-летний житель Железногорска приревновал свою сожительницу и во время ссоры ударил ее ножом. Теперь ревнивцу грозит до 2 лет лишения свободы60-летний житель Железногорска приревновал свою сожительницу и во время ссоры ударил ее ножом.

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