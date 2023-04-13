Бесплатно проверить здоровье предлагают жителям Уссурийска

Уссурийск присоединился к всероссийской акции "Будь здоров!", которая проводится с 7 по 30 апреля. Каждый желающий может бесплатно пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлиниках города, сообщили ИА UssurMedia в администрации УГО.