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Дочь пошла против планов знаменитой матери, а внучка изменила профессию после травмы: история трех актрис семьи Талызиной

Дочь пошла против планов знаменитой матери, а внучка изменила профессию после травмы: история трех актрис семьи Талызиной

В актерских семьях дети знаменитостей далеко не всегда выбирают ту же профессию. В семье Валентины Талызиной получилось иначе: ее дочь Ксения Хаирова стала актрисой, а спустя годы в эту же профессию пришла внучка — Анастасия Талызина.

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