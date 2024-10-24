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Times of Israel: в Израиле опасаются, что Трамп положит конец войне в Газе

Times of Israel: в Израиле опасаются, что Трамп положит конец войне в Газе

Руководство еврейского государства выставляет себя жертвой нападения ХАМАС, однако положение обиженной стороны развязывает Тель-Авиву руки и дает возможность вести войну, осуждаемую во всем мире, так как это выгодно лишь одной стороне.

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