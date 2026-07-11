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Дмитрий Васильев: «Очень хорошо, что есть федерации, которые не боятся высказывать положительное отношение к рекомендациям МОК. Хоть у кого-то в международном спорте сохраняется здравомыслие»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев  оценил позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и World Gymnastics в отношении россиян.

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