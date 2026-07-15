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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Суд отклонил жалобу Тимура Иванова. Экс‑замминистра обороны не отправят в зону СВО

Суд отклонил жалобу Тимура Иванова. Экс‑замминистра обороны не отправят в зону СВО

Ранее его признали виновным в растрате и выводе средств из банка Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который оспаривал отказ в направлении его в зону специальной военной операции.

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