Суд отклонил жалобу Тимура Иванова. Экс‑замминистра обороны не отправят в зону СВО

Ранее его признали виновным в растрате и выводе средств из банка Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который оспаривал отказ в направлении его в зону специальной военной операции.
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