ВС Британии назвали «политическим театром» слова своего премьер-министра об отправке войск на Украину

ЛОНДОН, 24 марта, ФедералПресс. Высшие военные круги Великобритании назвали «политическим театром» высказывания премьер-министра Кира Стармера о возможности отправки войск на Украину для обеспечения соблюдения мирной сделки после завершения конфликта.
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