В Кинопарке "Москино" впервые пройдет кинозабег из 1,5 тысячи участников

В Кинопарке "Москино" 1 августа впервые состоится "Кинозабег". Маршрут забега пройдет по действующим съемочным площадкам крупнейшего в России Кинопарка, где создаются известные российские фильмы и сериалы.
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