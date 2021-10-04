Александр Роджерс: О современных цифровых леммингах ﻿

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаАлександр Роджерс: О современных цифровых леммингах Александр Роджерс Как говорил товарищ Мёрта, «Я слишком стар для всего этого». Нет, серьёзно.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗанилов ВладимирДурак не мамонт, сам не вымрет.Валерий ПашнинДа, Александр, воспитанием нашей молодежи надо заниматься всем миром, причем с детсадовского возраста. Учить, воспитывать, рассказывать, показывать, но где потребуется и наказывать в соответствии с требованиями закона.Николай НиколаевичКонечно,всем миром.Лишь бы родители ничего не делали. Вот интересно,почему это раньше родители за детей отвечали?!Комментировать
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