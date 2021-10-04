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Александр Роджерс: О современных цифровых леммингах ﻿

Александр Роджерс: О современных цифровых леммингах ﻿

Александр Роджерс   Как говорил товарищ Мёрта, «Я слишком стар для всего этого».   Нет, серьёзно.

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Занилов Владимир
Дурак не мамонт, сам не вымрет.
Валерий Пашнин
Да, Александр, воспитанием нашей молодежи надо заниматься всем миром, причем с детсадовского возраста. Учить, воспитывать, рассказывать, показывать, но где потребуется и наказывать в соответствии с требованиями закона.
Николай Николаевич
Конечно,всем миром.Лишь бы родители ничего не делали. Вот интересно,почему это раньше родители за детей отвечали?!

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