В США заметили странную деталь в просьбе Зеленского

Дальнобойные ракеты «Томагавк», которые президент Украины Владимир Зеленский запрашивает у союзников в рамках своего плана победы (речь идет о засекреченном пункте плана), давно устарели и сняты с вооружения в США.
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