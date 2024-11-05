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Картина дня. Финансы

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В бундестаге подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине

В бундестаге подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине

Депутаты бундестага от партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца объяснений после сообщений некоторых СМИ о присутствии немецких солдат на Украине, сообщает «Лента.

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