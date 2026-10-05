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Царьград

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Кубань готова к зиме на 97%: на ЖКХ потратили 6 млрд рублей

Кубань готова к зиме на 97%: на ЖКХ потратили 6 млрд рублей

В Краснодарском крае к отопительному сезону 2026–2027 годов полностью подготовлены все 2,9 тыс. котельных и тепловые сети протяженностью 3,3 тыс.

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