Кубань готова к зиме на 97%: на ЖКХ потратили 6 млрд рублей

В Краснодарском крае к отопительному сезону 2026–2027 годов полностью подготовлены все 2,9 тыс. котельных и тепловые сети протяженностью 3,3 тыс.
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