Хинштейн назвал число возвращенных с Украины жителей курского приграничья

С территории Украины в Россию возвращены свыше тысячи жителей курского приграничья. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн время выступления перед депутатами областной думы с отчетом о работе правительства региона, трансляция которого ведется во «ВКонтакте».