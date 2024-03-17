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ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Буденовскому району Донецка

ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Буденовскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

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