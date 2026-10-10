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Едва заметные изменения в речи названы ранним признаком риска деменции

Едва заметные изменения в речи названы ранним признаком риска деменции

Новые исследования показывают, что нарушения голоса, включая изменение высоты тона, громкости или четкости звука, могут указывать на более высокую вероятность развития деменции или когнитивных нарушений в будущем.

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