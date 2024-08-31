Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что не следит за матчами НХЛ «Мне сложно говорить про НХЛ, потому что я не слежу за этой лигой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Мы давно обогнали норвежцев. Сравните, сколько миллиардеров у нас и у них». Губерниев о возможном повышении МРОТ
- «Да идите вы все в задницу!» Олимпийская чемпионка Степанова устроила пикировку с Губерниевым в прямом эфире
- Рыдал от боли, перепугал своей травмой легенд СССР, совершил подвиг ради страны! История о героизме Голикова
Свежие комментарии