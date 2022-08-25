Гончаренко потребовал лишить депутатов "Оппозиционной платформы" мандатов

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент проект постановления о лишении депутатских мандатов всех представителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ).