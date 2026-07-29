Собянин рассказал о проекте «Умная госпитализация»

Проект «Умная госпитализация» позволяет москвичам онлайн выбирать больницу и дату планового лечения. Сервис, запущенный в марте 2026 года, объединяет путь пациента от поликлиники до выписки в единый цифровой маршрут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии