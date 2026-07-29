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Собянин рассказал о проекте «Умная госпитализация»

Собянин рассказал о проекте «Умная госпитализация»

Проект «Умная госпитализация» позволяет москвичам онлайн выбирать больницу и дату планового лечения. Сервис, запущенный в марте 2026 года, объединяет путь пациента от поликлиники до выписки в единый цифровой маршрут.

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