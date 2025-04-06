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Суд БиГ обвинил Додика в несоблюдении решений "высокого представителя"

Суд БиГ обвинил Додика в несоблюдении решений "высокого представителя"

Суд Боснии и Герцеговины обвинил президента Республики Сербской (энтитет в составе БиГ) Милорада Додика в несоблюдении решений высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, который, однако, не был утвержден ООН.

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