Суд БиГ обвинил Додика в несоблюдении решений "высокого представителя"

Суд Боснии и Герцеговины обвинил президента Республики Сербской (энтитет в составе БиГ) Милорада Додика в несоблюдении решений высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, который, однако, не был утвержден ООН.
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