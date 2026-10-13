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Умная сушилка для белья с нагрузкой до 35 кг и ярким светильником на 2400 лм. Представлена Haier M1 Plus

Умная сушилка для белья с нагрузкой до 35 кг и ярким светильником на 2400 лм. Представлена Haier M1 Plus

Сушилка предлагает 80 мест для размещения белья Haier представила электрическую сушилку для белья M1 Plus с функцией голосового управления на основе искусственного интеллекта.

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