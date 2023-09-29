Солнечные очки, хлопковые наволочки, резинки и еще восемь причин, почему ваши волосы не предмет зависти окружающих.

Грязные приборы для волос Щетки, щипцы для завивки, выпрямители и расчески, которые с вами уже миллион лет – эти и другие приспособления для укладки необходимо мыть и чистить так же, как посуду, одежду или белье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии