Мужчина сходил на 10 быстрых свиданий, а потом рассказал, какие сделал выводы о женщинах

Формату быстрых свиданий доверяют далеко не все, многим такие встречи кажутся пустой тратой времени. Оказалось, что это не совсем так — мужчина сходил на 10 быстрых свиданий, а затем рассказал, что сумел понять о женщинах.
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