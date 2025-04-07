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Мужчина сходил на 10 быстрых свиданий, а потом рассказал, какие сделал выводы о женщинах

Мужчина сходил на 10 быстрых свиданий, а потом рассказал, какие сделал выводы о женщинах

Формату быстрых свиданий доверяют далеко не все, многим такие встречи кажутся пустой тратой времени. Оказалось, что это не совсем так — мужчина сходил на 10 быстрых свиданий, а затем рассказал, что сумел понять о женщинах.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Нахрена ему было ходить по свиданиям...Поработал бы в женском коллективе...Вот уж где информации получил бы о дамах....Мозги бы РАКОМ встали ....
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17 час.
Иван Ураганов
Работал в &quot;Берёзке&quot;,один женский коллектив,насмотрелся и наслушался предостаточно.Вывод:женский коллектив,хуже мужского.
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16 час.
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