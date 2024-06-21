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Франция не выиграла ни разу за 7 последних матчей, в которых Мбаппе не выходил в старте

Франция не выиграла ни разу за 7 последних матчей, в которых Мбаппе не выходил в старте

Французская команда не выиграла ни разу за 7 последних матчей, в которых Мбаппе не выходил в старте. Во 2-м туре Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0), Мбаппе весь матче провел в запасе.

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