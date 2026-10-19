На сахарном заводе в Краснодарском крае рабочие случайно наткнулись на снарядВ станице Ленинградской на территории сахарного завода во время расчистки прилегающей лесополосы рабочие наткнулись на подозрительный металлический предмет, глубоко ушедший в землю.