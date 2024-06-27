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  • Е Пронина
    хамство как раз Попов и им подобные проявляют) и придумывать по мигрантам ничего не надо- в помощь законы в Белорусси...Депутат Попов сче...
  • Maxim
    Если не дура, так займись публикацией голосований депов и кто на работу ходит и не спит, кто припухшие - отзыв через ...Володин: глава СК...
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    Если не дура, так займись публикацией голосований депов и кто на работу ходит и не спит, кто припухшие - отзыв через ...Депутат Попов сче...

Украинский каратист Денисенко пойдет под суд за убийство сотрудника мэрии

Украинский каратист Денисенко пойдет под суд за убийство сотрудника мэрии

Расследование убийства сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого завершено. Бывший президент Федерации карате Украины Сергей Денисенко признал свою вину в этом преступлении, пишет издание "Коммерсантъ".

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