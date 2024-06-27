Украинский каратист Денисенко пойдет под суд за убийство сотрудника мэрии

Расследование убийства сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого завершено. Бывший президент Федерации карате Украины Сергей Денисенко признал свою вину в этом преступлении, пишет издание "Коммерсантъ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии