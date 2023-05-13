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«Он был сумасшедшим»: в Москве прошел вечер памяти Александра Шевченко

«Он был сумасшедшим»: в Москве прошел вечер памяти Александра Шевченко

В Москве состоялся вечер памяти Александра Шевченко. Вспомнить покойного музыканта и исполнить его композиции пришли: Алена Свиридова, участники группы «Самоцветы» Елена Преснякова и Георгий Власенко, Дмитрий Харатьян, Юрий Давыдов и другие.

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