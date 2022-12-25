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ОМС + ДМС: денег больше, толку — ноль!

ОМС + ДМС: денег больше, толку — ноль!

В Минфине продолжают изобретать новые форматы освоения народных денег. На этот раз придумали объединить систему обязательного и добровольного медицинского страхования.

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